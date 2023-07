INVITÉ RTL - Essence, électricité, apprentissage : Gabriel Attal annonce la fin progressive de plusieurs aides exceptionnelles

Un "effort global" demandé à "tous les Français". Le ministre de l’Action et des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé que le gouvernement a l'intention de diminuer ses dépenses. En effet, la dette française a récemment dépassé la barre des 3.000 milliards d'euros d'après l'INSEE. L'heure du "quoi qu'il en coûte" est terminée, sans pour autant laisser place à une période d'austérité.

Invité de RTL ce jeudi 13 juillet, Gabriel Attal a indiqué avoir pour objectif de "désendetter le pays progressivement", tout en "protégeant les classes moyennes qui travaillent".Ces efforts ne concerneront néanmoins pas le taux d'imposition. "Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts", a martelé le ministre des Comptes publics.

Néanmoins, certaines aides exceptionnelles de l'État vont être supprimées progressivement, comme le bouclier tarifaire sur l'énergie, les chèques spécifiques (notamment sur l'essence) ainsi que les aides accordées aux entreprises pour financer les contrats d'apprentissage des jeunes, a-t-il annoncé.

Traquer la fraude

De plus, le ministre souhaite lutter contre la fraude, notamment celle concernant les arrêts maladies. "C'est vrai qu'on a vu ces dernières années une explosion des arrêts maladie. Les indemnités journalières, ça nous coûte 15 milliards d'euros par an", précise Gabriel Attal. "On sait qu'il y a un enjeu sur la prescription d'arrêts maladie par téléconsultation qui explose beaucoup. On prescrit un arrêt sans même vraiment regarder si vous êtes malade ou pas et sans même vraiment le vérifier. Il y a un enjeu de responsabilité globale pour les usagers, pour les entreprises et pour ceux qui prescrivent, c'est-à-dire les médecins", explique-t-il.

"Bien sûr qu'on traque la fraude", assume-t-il. Son objectif est donc de mettre fin à certaines fraudes fiscales et sociales, comme celles sur les arrêts maladies mais aussi celles sur les allocations familiales. "On arrête de verser des allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers depuis le 1ᵉʳ juillet", rappelle le ministre de l’Action et des Comptes publics.