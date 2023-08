Russie : les manuels scolaires d'histoire réécrits par Moscou

On se croirait revenu aux heures les plus sombres de la période soviétique : la Russie réécrit ses manuels d'histoire. Dans moins d'un mois, lors de la rentrée scolaire, les élèves de Terminale russes vont désormais étudier une version de l'histoire revue et corrigée. Des pans entiers de manuels vont être modifiés, notamment ceux qui concernent l'Ukraine.

C'est une histoire en noir et blanc : une dialectique qui rappelle la période soviétique. Côté méchant, l'Ukraine : un pays ultra-nationaliste, où toute contestation est réprimée, où l'armée ne défend pas son peuple. Côté gentil, la Russie : nation de héros, avec une armée qui ne tire jamais sur les civils.

Professeur d'Histoire, Alexander a quitté son pays en juin dernier. Il a lu ce nouveau manuel : "On voit bien que ce n'est pas écrit par des professeurs d'Histoire. En réalité c'est une présentation unilatérale des faits, prête-à-l'emploi", décrit-il.

Une histoire propagandiste

Déjà depuis le début de la guerre, on avait fourni aux enseignants un "matériel pédagogique approprié" pour parler de l'opération spéciale. Pour Alexandre, ces nouveaux manuels dénigrent le métier de professeur : "C'est comme si je changeais de métier, ils n'apportent plus leur expertise. En clair, on force les élèves à devenir propagandistes", constate le professeur.

"Il est impossible de réécrire l'histoire en fonction des intérêts géopolitiques de quelqu'un." Ces propos avaient pourtant été tenus en novembre 2014 par un certain Vladimir Poutine, devant des professeurs d'histoire.

