Cambriolages : en 2021, seules 8% des affaires élucidées au bout d'un an

Il y a, d'un côté, les bons résultats de la police nationale. Pour les affaires qui ont eu lieu en 2021, 71% des affaires de coups et blessures volontaires ont été résolues au bout d'un an d'enquête. Cela veut dire qu'un suspect a été interpellé et présenté à la justice. Pour les homicides, ce chiffre monte à 75% et jusqu'à 82% pour les violences intrafamiliales.

Mais si l'on regarde dans le bas du tableau, on remarque que seuls 8% des auteurs de cambriolages et de vols perpétrés en 2021 ont été interpellés par la police au bout d'un an. Un écart très important. Les victimes d'atteintes aux biens n'ont donc que très rarement le fin mot de l'histoire.

Ce que l'on appelle les atteintes aux personnes restent la priorité des pouvoirs publics. Les homicides ou les violences sur conjoint sont bien plus urgents à traiter. Face aux moyens humains limités de la police et de la justice, les forces de l'ordre sont plus souvent sollicitées pour les atteintes à la personne. Certains parquets se retrouvent obligés d'arbitrer et de ne plus poursuivre les affaires de petites arnaques ou de vols. D'autant que dans de nombreux cas, les assurances permettent la réparation du préjudice subi.

Une priorité assumée

"Il y a des choix qui sont faits aussi bien du côté de la police que de la justice. Au vu des effectifs contraints dont nous disposons, on met le paquet sur les atteintes aux personnes", explique Yann Bastière délégué national investigation Unité-SGP Police.

Une priorité assumée par les pouvoirs publics, d'autant que les affaires d'homicides et de violences sont bien moins nombreuses que les dossiers d'atteintes aux biens. En moyenne, il y a 800 meurtres par an contre 300.000 cambriolages et près d'1 million de vols tous types confondus. Même si les préjudices sont moins importants, une enquête pour cambriolage va mobiliser de nombreux moyens d'enquête. Relevés d'empreintes, traces ADN, recoupage de potentiels suspects : l'enquête peut durer pour assez peu de résultat. La masse impressionnante du nombre de ces dossiers d'atteintes aux personnes ne permet pas aux policiers d'enquêter autant de temps que nécessaire.

Enfin, l'élucidation d'une affaire dépend aussi de la facilité d'en appréhender l'auteur. Dans le cas des violences ou d'homicides intrafamiliaux, la victime connait l'auteur, il peut s'agir de son conjoint ou bien de son ex-compagnon. Son identité connue, l'enquête peut avancer rapidement. Dans le cadre d'une arnaque en ligne ou bien d'un vol survenu dans la rue, l'auteur reste un anonyme qu'il faut démasquer : l'enquête devient plus complexe et bien plus longue.

