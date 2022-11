Vacances de Noël : combien de Français partent-ils vraiment à la montagne ?

En réalité, ce sont "26 % de ceux qui partent en vacances" qui ont décidé d'aller à la montagne pour les vacances de Noël, selon le ministère du Tourisme et Atout-France, un organisme public chargé du tourisme. Cela représente tout de même 12 % des Français, puisque, toujours selon la même source, 55 % des Français envisagent de partir à Noël. C'est deux fois plus que d'ordinaire.

Un chiffre surprenant compte tenu de la conjoncture : inflation, augmentation de prix du pain, du lait, du carburant, du gaz... mais aussi des remontées mécaniques.

Les Français ne semblent toutefois pas prêts à renoncer à leurs vacances. Et s'il fallait une preuve supplémentaire, en une journée, la SNCF a vendu plus de 800.000 billets de train pour les vacances de février. C'est 40 % de plus qu'en 2019 et 60 % de plus que l'année passée.

