Pouvoir d'achat : comment expliquer la hausse du prix des courses ?

Le sujet du jour. Depuis cinq mois, le prix des aliments augmentent fortement. Ce mois-ci, "Le panier RTL" constate une inflation de 3.3 % par rapport à mars. Par exemple, l'huile de tournesol est l'un des produits alimentaires les plus marqués par cette hausse, mais son cas est loin d'être isolé. Les aliments du quotidien, comme les pâtes ou le café, sont aussi concernés…

Pourquoi on en parle ? Comment expliquer cette hausse ? Peut-on tenter de la contourner dans nos actes d'achat ? Comment se positionnent les professionnels ? Pourquoi l'huile de tournesol est-elle concernée ? Quels autres aliments sont susceptibles de connaitre une inflation ? La guerre en Ukraine est-elle une des causes de cette hausse ? Cette augmentation des prix aura t-elle des conséquences sur la qualité de notre alimentation ?



L'analyse. "La première chose, c'est l'augmentation des matières premières, le tournesol coute plus cher, c'est ça qui est en train de passer. Il y a une deuxième chose, c'est que la guerre en Ukraine joue un rôle. L'Ukraine est le pays qui nous fournit en tournesols. On en produit un petit peu en France, mais 100 % de nos importations viennent d'Ukraine, c'est pareil pour le reste de l'Europe, donc les cours explosent", explique Pierre Herbulot, journaliste au service économique de RTL.

