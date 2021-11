C'est une page qui se tourne dans l'histoire de Buffalo Grill. La célèbre enseigne de viande grillée française a décidé de se séparer de son ambiance Far West. Dans un clip dévoilé sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir deux hommes déguisés en indien et en cowboy quitter le restaurant et tirer au loin le célèbre buffalo présent devant tous les restaurants.

Pour remplacer cette ambiance, la marque mise sur un nouveau slogan "American BBQ". Ce changement intervient après des résultats catastrophiques, les pires depuis la création de la marque en 1980, avec un recul de 40% de son chiffre d'affaires (232 millions d'euros en 2020).

Mais pas de panique pour les amoureux de Buffalo Grill, les menus ne devraient pas changer. Les principaux changements seront esthétiques avec des restaurants à l'ambiance davantage moderne, inspirée des steakhouse.

160 millions de dettes en 2020

Si de tels changements vont être effectués, c'est que Buffalo Grill, après avoir connu de graves problèmes financiers avec 160 millions de dettes en 2020, est dans une bien meilleure situation financière. L'enseigne a notamment racheté Courtepaille en septembre 2020 et compte investir 80 millions pour moderniser l'enseigne.