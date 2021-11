Alors que les tarifs ne cessent d'augmenter et que de plus en plus de Français se plaignent de leur faible pouvoir d'achat, la SNCF a annoncé ce lundi 22 novembre qu'aucun billet grandes lignes ne seraient augmenter en 2022. C'est donc une bonne nouvelle pour les millions de voyageurs qui empruntent chaque année les TGV (Train à grande vitesse) et les Corail Intercités.

Invité de France Info, Christophe Fanichet a assuré qu'"en 2022, nous n’augmenterons pas sur les grandes lignes SNCF le prix des billets de train", ajoutant que, concernant les TER (Transport express régional) "ce sont les régions qui fixent les tarifs".

Par ailleurs, le président-directeur général de SNCF Voyageur a même affirmé que leur prix ne cessaient de baisser depuis quelques années :"En 2020 et 2021, on n’a pas augmenté nos prix, je dirais même qu’on les a baissés", a-t-il indiqué, alors que la SNCF connaît un "un énorme succès" sur les ventes de sa nouvelle carte voyageur, au tarif de 49 euros annuel permettant de profiter de réduction de tarif jusqu'à la dernière minute :"On en vend 8.000 par jour, deux fois plus que l’an dernier à la même époque. Il y a déjà aujourd’hui trois millions de Français qui l’ont", s'est-il réjouit.

Près de 2,3 millions de voyageurs ont d'ailleurs "prévu leur billet de train", pour les vacances de Noël, soit "deux fois plus qu'en 2019", a certifié Christophe Fanichet.