Gastronomie : l'insolite recette proposée pour le championnat du monde d'œuf mayonnaise

C'est à Paris qu'avait lieu la troisième édition du Championnat du Monde de l'Œuf Mayo, ce lundi 22 novembre. Et pour ce démarquer, Yann Gazhal, chef Toulousain a décidé de cuisiner des œufs d’oie. Pour qu’ils ne soient pas abîmés pendant le voyage, il est parti en voiture à 4 heure du matin avec 150 œufs à bord.

"On s'est dit, on est à Toulouse, c'est l'emblème l'oie. Mise à part qu'il fasse trois fois la taille d'un œuf de poule, en terme de saveur, c'est exactement pareil. On l'a agrémenté avec une mayonnaise et un balsamique. On a mis ça sur un petit pain aux céréales toasté à la graisse d'oie pour rester dans le délire de l'oie. Après on a ajouté un peu de salade de cresson rustique, quelques fleurs. C'est important je pense de sauvegarder ce patrimoine de gastronomie française, même si c'est un plat du peuple, il fait parti de la bistronomie. Il ne faut pas l'oublier." déclare Yann Gazhal. Et étant donné la taille de l'œuf, seulement un demi-œuf dur d’oie suffit par personne.