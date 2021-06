publié le 02/06/2021 à 09:52

Epidémiologiste à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, Arnaud Fontanet explique que face au coronavirus la France est "sur la bonne voie" : hier il y avait moins de 10.000 cas par jour. "Les quelques efforts que l’on continue de faire payent beaucoup" ajoute-t-il incitant par la même occasion les Français à continuer sur cette lancée.

Si le nombre de cas continue de diminuer sur les quinze prochains jours, "l’été sera plus facile" assure-t-il. En revanche, si l’on continue de stagner à 10.000 cas par jour, "on reste vulnérable sur quelques incertitudes" met en garde le professeur. C’est pourquoi il enjoint tous les Français à profiter avec mesure des nouvelles libertés qui s’offrent à eux en respectant les mesures barrières.

Idéalement, passer la barre des 5.000 cas par jour serait un gage de tranquillité. Selon lui, la clé du succès sur le long terme, c’est la vaccination. La vaccination de tous, y compris des adolescents pour atteindre les 90 % de vaccinés, permettant ainsi à l’épidémie de circuler encore plus faiblement et donc aux personnels médicaux de prendre des congés après plus d'un an sur le pont.