Quel parcours pour ce ch’ti, petit fils de mineur et de maçon, devenu l’un des grands noms de l’industrie automobile. Et pourtant Didier Leroy, ex-numéro 2 Monde de Toyota, homme de confiance du PDG Akio Toyoda, reste quasi inconnu du grand public. Aujourd'hui à 63 ans, s'il a pris du recul il garde un poste important au sein du groupe à la fois en Europe et pour la stratégie.

Toyota qui vient de décrocher un titre prestigieux avec la Yaris désignée voiture de l'année. Elle succède à la Peugeot 208. Pour Toyota c'est un double évènement qui fête aussi les 20 ans de son usine à Onnaing près de Valenciennes, où la Yaris est fabriquée. Au départ, tout le monde traitait les Japonais de fous de vouloir produire dans l'hexagone. Et on rigolait doucement des premiers modèles hybrides. Aujourd'hui, les ventes s'envolent et les autres constructeurs s'y mettent bien des années après.

"C'est un énorme succès pour les 4.800 personnes qui travaillent sur le site. C'est pas forcément une vengeance mais c'est la démonstration qu'il est possible de réussir en France quand on aborde les choses de manière peut être un petit peu différente, se réjouit Didier Leroy. Nous sommes le contre-exemple des délocalisations (...) Il y a un vrai problème de volonté."

L'hybride que les patrons de l'industrie européenne de l'époque disaient être une technologie "provisoire" est "provisoire depuis 20 ans et s'est déjà "vendu à plus de 17 millions d'exemplaires, tient à rappeler l'ex-numéro 2 Monde de Toyota. Tout le monde a compris que c'était une solution d'avenir pour encore de très nombreuses années."