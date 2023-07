Gérald Darmanin remplace son silence par un soutien total aux policiers

Alors qu'un policier est toujours incarcéré à Marseille, provoquant la protestation dans la profession, après le patron de la police nationale, c'est Gérald Darmanin qui a pris la parole, ce jeudi 27 juillet, pour soutenir les équipes de police, mais leur demander de reprendre le travail : "Cette fatigue, cette tristesse, cette émotion ne peuvent pas faire oublier le sens de la mission pour laquelle nous sommes agents au ministère de l'Intérieur (...) Je veux leur dire que nous serons nombreux, et je serai le premier à continuer à défendre leur honneur."

Gérald Darmanin a remplacé son silence par un soutien total aux policiers. Il accuse aussi les médias et les partis politiques d'avoir adopté des positions anti-police. Et juste derrière l'épaule du ministre, il y avait Frédéric Veaux, le DGPN, dont les mots ont enflammé les débats. Gérald Darmanin en a fait l'éloge, en rappelant ses brillants états de service. Le but est assez clair : calmer les commissariats, leur dire avec beaucoup d'égard : "Je suis avec vous, mais maintenant reprenez le bouleau".

Mais pour Gérald Darmanin, il va également y avoir le temps de l'explication politique, comment tout cela a été géré. Et c'est pour les prochaines heures, notamment face à Élisabeth Borne.

