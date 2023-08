Auto : pourquoi il est très important de vérifier ses pneus avant de prendre le volant

S'il y a bien une chose à vérifier avant de partir en vacances en voiture, c'est bien l'état de vos pneus. Et pourtant, près de 6 personnes sur 10 oublient de faire cette vérification. Le réflexe doit d'autant plus être présent avec des passagers, des valises et les coffres particulièrement chargés. Sur la route, des retours ou des départs, on estime qu'au moins un tiers des pneus sont sous-gonflés. Dans ce cas, vous vous mettez en danger selon Christophe Ramond de la Prévention Routière.

En cas de doute, la pression exacte est indiquée dans la trappe du réservoir ou à l'intérieur de la portière. Il est aussi important de toujours vérifier à froid et d'attendre au moins 20 minutes avant un contrôle. La roue de secours doit être incluse dans ces vérifications sans oublier de faire attention à certains kits anti-crevaison. La plupart ont une date de péremption.

Avec pneu sous-gonflé, vous pouvez consommer jusqu'à 1 litre de plus aux 100 kilomètres. Au final, en plus d'assurer votre sécurité, ces gestes vous feront aussi faire des économies.

