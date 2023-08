Auto : les précautions à prendre lorsque vous ouvrez votre portière

Vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer le vélo au quotidien, mais aussi pendant les vacances. Alors, lorsque vous prenez le volant, raison de plus pour faire attention aux deux-roues comme les vélos mais aussi scooters et motos. Il y a surtout des précautions à prendre lorsque vous ouvrez la porte de votre voiture. C’est l’un des plus gros pièges pour les deux-roues en ville.

Vous roulez avec votre vélo ou votre scooter et soudain, une portière de voiture s’ouvre devant vous, trop tard pour l'éviter... Pour éviter cet accident de portière, une technique simple peut être adoptée par les automobilistes et leurs passagers : "Il s'agit d'ouvrir la portière avec la main opposée au coté de la portière. Du coup, je suis obligé de faire une petite rotation, ce qui m'oblige à regarder le rétroviseur et à voir si un cycliste arrive dedans", explique Anne Lavaud de l'association Prévention Routière.

Un geste simple à adopter. Pour ce qui est des cyclistes, pensez au casque, il est obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 ans et fortement recommandé pour les adultes.

