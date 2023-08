Auto : les 3 règles à respecter pour rester zen au volant

RTL vous a accompagné tout l'été avec la Prévention routière, pour de précieux conseils au volant. Et ce dimanche matin, nous avons souhaité vous rappeler trois règles d'or pour rouler zen.

1. D'abord, la première règle : envoyer ou lire un SMS tout en conduisant multiplie le risque d'accident par 23.

2. Deuxième règle : prenez bien vos distances de sécurité, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de monde. Vous devez respecter au minimum deux secondes d'écart avec la voiture qui vous précède. Sur autoroute, cela correspond à deux bandes blanches situées sur le côté droit. "Il y a un petit moyen mnémotechnique pour compter une seconde, vous dites soit 'un éléphant', soit 'un crocodile' et donc vous comptez deux secondes et vous pouvez étalonner ces deux secondes", explique Anne Lavaud de la Prévention routière. Donc on répète : "un crocodile, deux crocodiles" et ainsi les deux secondes sont respectées.

3. Enfin, troisième règle d'or : la vitesse bien sûr. En la respectant, vous gagnerez non seulement en sécurité, mais en plus vous ferez des économies de carburant. D'ailleurs, pensez bien, une fois arrivé à destination, à bien enlever vos coffres et autres barres de toit, sinon vous risquez de consommer jusqu'à 15% en plus.

