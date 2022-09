Auto : camping-cars, vans aménagés... Les Français se passionnent pour les véhicules de loisirs

Les records de vente s'enchaînent pour les véhicules de loisir, +25% l'an dernier, même si, cela se tasse depuis quelques mois, non pas que la demande soit moins forte, mais comme pour l'automobile, les constructeurs subissent la crise des semi-conducteurs, et donc les délais de livraison peuvent être très longs.

C'est un vrai engouement, car il y a un désir de liberté, d'évasion dans les intentions d'achat des Français. C'est aussi un excellent moyen d'échapper aux contraintes sanitaires, la crise de la Covid a fait décoller le marché.

Il y a une vraie tendance dans ce marché aujourd'hui, ce qu'on appelle les vans aménagés. Ils sont plus petits que les camping-cars, plus faciles à garer. L'idée est de l'utiliser tous les jours, pour amener les enfants à l'école, pour aller travailler et pour partir en week-end et en vacances. Il y a aussi le prix de l'essence, ces engins consomment moins, de l'ordre de 20% par rapport aux grands camping-cars.

La clientèle se rajeunit et les ventes pour ces vans qui ont bondi de 50%.

