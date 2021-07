Automobile : 4 règles à connaître avant de rouler en camping-car

Ce sont les stars de l'été : les camping-cars. La crise sanitaire a favorisé les ventes et les locations avec une progression de 20% depuis le début de l'année. Mais attention, au volant il faut être particulièrement prudent car comparé à votre voiture, les camping-cars sont plus lourds, donc il vous faut plus de temps pour vous arrêter.

Premier conseil : prenez plus de distance de sécurité. "Pour les distances de sécurité normalement on dit c'est 2 secondes, les deux traits sur l'autoroute. Avec un camping-car vous rajoutez une seconde ou un trait", explique Anne Lavaud, déléguée générale de la Prévention routière.

Deuxième conseil : pensez à bien a tout attacher. Méfiez vous aussi des angles morts non seulement en roulant mais aussi lorsque vous ouvrez la portière. Voici une petite astuce. "Ouvrez la portière avec la main droite parce qu'automatiquement vous allez faire une petite rotation qui va vous mettre l'œil dans votre rétroviseur si par hasard il y avait un piéton un cycliste ou une moto qui arrivait, ça vous évitera de lui ouvrir la portière dans le nez", conseille la spécialiste.

Enfin soyez vigilant aux dimensions de votre camping-car qui approche souvent les 3 mètres de haut ! Pensez-y avant de vous engager sous un pont, dans un tunnel, dans un parking, ou à une barrière de péage…