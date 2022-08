Camping-car : prenez garde à la hauteur du véhicule qui ne passe pas partout sur les routes

Cet été les camping-cars sont à la mode, que ce soit à la vente ou à la location, la demande explose. Mais en étant derrière le volant, il faut être particulièrement prudent car en camping-car, on prend de la hauteur. En effet, beaucoup de voyageurs sont habitués à leur voiture de tous les jours et ne sont donc pas prudents quand ils changent de monture.

"On a beaucoup de parkings où on a des barres de gabarit de deux mètres de haut et en camping-car, on ne peut pas passer", explique Christophe Ramond de la prévention routière. "Donc il faut toujours avoir en tête qu'on ne passe pas partout avec un camping-car, voire même on va garder un gros sticker, un message devant son volant pour se remémorer à chaque fois qu'on est trop haut par rapport à bien des passages de tunnels, de parkings, etc...", rappelle-t-il.

Petite astuce pour les angles morts : quand vous sortez de votre camping-car ou même de votre voiture, pensez à ouvrir la portière de la main droite. En faisant cela, vous allez automatiquement effectuer une petite rotation qui va vous permettre de mettre un œil dans le rétroviseur. Si un piéton ou un cycliste arrive un peu tard, cela vous évitera de lui mettre la portière dans le nez.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info