Camping-car : aspirateur intégré, vans aménagés... quelles sont les nouvelles tendances ?

Du Van aménagé, à la caravane qui se déplie en 60 secondes top chrono en passant par le camping-car XXL grand luxe à plus de 400.000 euros, RTL part ce dimanche à la découverte des nouvelles tendances et décortique les meilleurs moyens de financer son achat, à l’occasion du salon du Bourget des véhicules de Loisirs qui se termine ce dimanche 3 octobre.

En un an, les ventes de camping-cars ont augmenté de 25%. Pour la première fois, en France, le cap des 30.000 immatriculations a été dépassé en un an. Historique. Dans ce marché, une star se dégage : le van aménagé. Un véhicule plus petit et simple à garer, qui entraîne par conséquent une clientèle rajeunie. Les ventes ont décollé de 50%.

Si ces vans sont plus petits, une solution existe pour, par exemple, partir en vacances en famille. Mais avec le van extensible, on peut allonger facilement son véhicule en une minute, avec tout déjà installé, comme des lits ou des meubles de cuisine. Le concept est proposé par Beauer, une entreprise française installée à Cholet.