Noël 2022 : comment concilier décorations lumineuses et économies d'énergie?

Ce vendredi matin, Jean-Michel a interrogé RTL sur les décorations de Noël. "On parle beaucoup d'économies d'énergie. De nombreuses villes ont supprimé ou réduit leurs illuminations. En cas de pic de consommation, est-ce que les particuliers seront tenus de les éteindre ?" Tout d'abord, non, il n'y a pas bien sûr aucune obligation. C'est juste du bon sens.

La France est en crise énergétique. Les illuminations de Noël représentent l'équivalent de la production d'électricité d'un gros réacteur nucléaire. Beaucoup de villes font des efforts, donc les particuliers peuvent aussi y réfléchir. Le mieux est au moins d'éteindre les guirlandes quand vous allez vous coucher. Le père noël qui clignote toute la nuit n'est pas très utile.

Par ailleurs, on peut utiliser un minuteur. Évidemment choisir des guirlandes avec des LED, 10 fois moins gourmandes en énergie. Et puis 2/3 des Français rachètent des guirlandes neuves chaque année ! Celles de l'année dernière étaient jolies aussi. Enfin, il n'y a pas que les lumières pour la déco. Vous faites un petit tour en forêt et vous rapportez des branches de sapin, du houx, des pommes de pins... Vous pouvez opter pour une guirlande solaire qu'on recharge le jour, même s'il n'y a pas de soleil.

