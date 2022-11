Énergie : Stéphane Plaza vous aide à réduire votre facture d'électricité

Un premier geste très facile pour réduire la facture d'électricité est simplement d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. L'idéal serait même de ne pas l'allumer et de privilégier des couleurs d'intérieur claires, des miroirs pour réfléchir la lumière du soleil. Aussi, les bureaux et les canapés peuvent être installés vers des sources de lumière naturelle.

Il est également important de débrancher ses appareils en veille comme les ordinateurs, les téléviseurs, box internet, etc. Cela réduirait la facture de 10%. Autre conseil, utiliser une multiprise permet d'éteindre tous ses appareils en même temps.

Concernant les tâches ménagères, il est important de privilégier les programmes "éco" sur le lave-linge, puisque l'eau est moins chauffée et le temps de trempage et de lavage est plus long. Il faut aussi éviter le sèche-linge si possible. Dans la cuisine, mettre un couvercle sur la casserole ou la poêle permet de cuire plus rapidement, et faire jusqu'à 70% d'économies.

Sur le chauffage, il est recommandé de le réduire d'un degré si on veut voir une économie de 7% dans nos factures. Également, il est important de le réduire lorsque nous quittons notre domicile, et de le remonter quand nous sommes présents. Les ampoules LED sont également à utiliser, même si elles coûtent plus chères, elles permettent une économie sur le long terme, car elles durent plus longtemps.

