Malheur, vous découvrez en examinant vos comptes que des sommes ont été débitées à votre insu. Prévenez immédiatement votre agence par téléphone (si c’est possible) ou par courriel ou via votre espace personnel.

Il faut alors lui demander d’appliquer la procédure de "recall" (rappel des fonds) prévu par le règlement 260/2012 du Parlement européen. En cas de fraude, cette procédure permet de demander à sa banque d’annuler le virement, ce qui est possible si ce virement a été fait moins de 24 heures auparavant.

Si le virement a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de la victime contacte la banque du bénéficiaire qui pourra, en fonction du pays concerné, débiter immédiatement le compte du bénéficiaire.

Récoltez le maximum de preuve pour démontrer qu’il s’agit d’une arnaque et que vous n’êtes pas l’auteur de ce paiement. Déposez aussi immédiatement plainte à la gendarmerie ou au commissariat et envoyez une copie de cette plainte à votre agence.

Déposez plainte tout de suite !

À ne pas faire : faites attention à ne pas donner de détails à la banque sur les circonstances qui auraient permis aux usurpateurs de récolter des données personnelles. Ne dites pas que vous avez dû être victime de hameçonnage ou autre explication.

Votre banque pourrait s’en servir pour tenter de démontrer que vous avez commis une grave négligence, au motif qu’elle vous a bien prévenu que jamais une banque ne demande à ses clients identifiants et mots de passe et que le courriel reçu était aisément identifiable comme frauduleux.

