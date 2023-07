Alimentation : pourquoi le poulet est l'une des viandes les moins chères

"Acheter du poulet c'est faire des économies" ! C'est ce que nous révèle Olivier Dauvers dans"Ça peut vous arriver". Le spécialiste de la grande distribution nous apprend que le poulet est une des viandes coûtant le moins cher, même en temps d'inflation. Dans son "info conso", Olivier Dauvers nous donne plusieurs explications.

Le poulet est la viande la plus achetée par les Français. Dans une grande surface il est possible d'en payer un entier pour 5 euros le kilo. Mais ce n'est pas le plus pratique à cuisiner. Les consommateurs se tournent donc vers le filet. Ce morceau de blanc est le plus demandé. On le trouve entre 10 et 12 euros le kilo. Les industriels préparent ainsi en amont plusieurs barquettes de filets pour en vendre plus. "Le problème est que, dans un poulet il n'y a que deux filets. Quand ils sont levés, il reste deux cuisses", précise l'expert dans "Ça peut vous arriver". La demande de cuisses étant beaucoup plus faible, elles sont bradées. Ce qui permet d'en acheter pour 3 euros le kilo !

Un prix plus bas pour la même qualité de viande

Objectivement, très peu de produits alimentaires sont vendus à 3 euros le kilo. "Qui plus est si c'est de la viande et des protéines", indique Olivier Dauvers. Entre les filets à 10 euros le kilo et les cuisses moins chères, la qualité de la viande est la même. Ce sont les morceaux d'un seul poulet. La seule différence est l'envie du consommateur. Quant aux ailes de poulet, même raisonnement et leur prix peut même descendre en-dessous de celui des cuisses.

Le spécialiste de la grande distribution rassure les auditeurs de RTL. S'ils veulent acheter des cuisses de poulet pour faire des économies, c'est également facile de les cuisiner. Olivier Dauvers conseille de les mettre au four avec de l'huile d'olive pour les faire rôtir.

Cet été, l'émission "Ça peut vous arriver" vous propose de retrouver chaque jour, une info conso qui a marqué la saison, sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées.