Hygiène : où trouver les produits à bas prix ?

Olivier Dauvers est spécialiste dans la grande distribution, et c'est dans le podcast inédit de l'émission "Ça peut vous arriver" qu'il vous donne plusieurs adresses. "Il y a des nouvelles enseignes discounts comme Stockomanie, Action, B&M. Leur particularité est de faire des économies sur des produits d'hygiène quotidiens entre 15 % et 25 %", renseigne-t-il.



Les grandes enseignes (Leclerc, Auchan, Carrefour...) achètent directement en France à de grands groupes comme L'Oréal. Olivier Dauvers nous apprend que les discounts vendent également des produits français, mais d'une manière plus avantageuse : "Ces discounters achètent à l'étranger, c'est un approvisionnement parallèle. Les produits sont souvent écrits dans une langue étrangère, mais ils sont français". Par exemple, une nouvelle enseigne peut vendre un gel douche Dove ou Petit Marseillais qui est destiné à l'Espagne. Il lui suffit de se rendre dans un autre pays européen, qui vend moins cher nos produits. Elle peut donc les redistribuer avec une réduction intéressante.

Tous les lundis, L'Oréal, propose à qui veut en Europe, des produits de déstockage Olivier Dauvers

Pour alimenter les rayons des nouvelles enseignes, certains grossistes partent à l'étranger. Ils font un stock qui leur revient moins cher qu'en France. Olivier Dauvers nous explique qu'il s'agit "de distorsion de prix entre les pays d'Europe". Lorsqu'une marque sort un produit, elle fixe son prix de vente en fonction du coût de production, et par rapport à la somme où elle pense l'acheter. "C'est ce qui s'appelle le consentement à payer", précise le spécialiste de la grande distribution. "Plus une marque est forte dans son pays, plus le consentement à payer est élevé, et plus la tentation de l'enseigne va être de vendre cher", constate-t-il.

Les grands supermarchés (Intermarché, G20, Monoprix...) essayent d'exécuter la même méthode. Mais le problème est leur plus grand nombre de commerces : "B&M compte 110 locaux en France. Carrefour a plus de mille magasins. Les volumes nécessaires ne sont pas là, donc Carrefour, Leclerc, Auchan achètent aux grandes marques en France" précise l'expert. Les grands groupes de distribution essayent d'avantager leurs revendeurs. Olivier Dauvers nous donne un exemple : "Tous les lundis, L'Oréal propose, à qui veut en Europe, des produits de déstockages", ce qui permet de les acheter et de vendre moins chers.

