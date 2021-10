Alimentation : comment éviter le gaspillage des fruits et légumes ?

"Agir pour l'avenir" : c'est le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour la Journée mondiale de l’alimentation 2021. " La façon dont nous produisons, consommons et, malheureusement, gaspillons la nourriture a de lourdes conséquences pour notre planète", souligne l'institution qui appelle chacun à "prendre une part active au changement".

Selon les chiffres de l'Agence de la transition écologique, "chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées". L'équivalent de 150kg par habitant et par an.

Pour les fruits et légumes, le gaspillage peut parfois être particulièrement important, du fait d'un délai de conservation limité. Il n'y a cependant pas de fatalité, et RTL vous donne quelques solutions pour réduire au maximum le gâchis :

Des solutions différentes selon les aliments

La pomme de terre doit rester au froid. Dans un placard à l'air ambiant, elle va rapidement s’abîmer. Il y a surtout des mélanges à ne pas faire. Il faut toujours laisser les pommes à part, toutes seules, car la pomme est un fruit qui dégage de l'éthylène, un gaz qui fait mûrir ou pourrir les autres fruits.

Si vous avez un avocat que vous avez achetez trop dur, vous le mettez dans un sac toute une nuit avec une pomme. Vous pourrez le manger le lendemain. Les bananes se conservent attachées. Si vous les détachez une par une, et surtout si vous les mettez avec des pommes, elles sont noires en quelques heures. On ne mélange pas non plus les oignons avec les pommes de terre : ça les fait pourrir. Les champignons et la salade se conservent au frigo, mais à l'air, pas enfermées dans du plastique.

Le travail peut aussi être fait en amont des courses. Déjà, en ne faisant pas ses achats alimentaires avec le ventre vide, pour ne pas être tenté d'acheter plus que de raison. Dans ce même ordre d'idée, il est aujourd'hui possible de commander ses courses en ligne ou de passer par un drive.