Entre les différentes sortes de jus, on hésite toujours au moment d'acheter. Il y a les purs jus frais, les jus au rayon frais ou au rayon boissons et enfin, les jus à base de concentré. Cela fait beaucoup, on est d'accord.

Commençons par celui qui se rapproche le plus du jus qu'on presse soi-même : le jus frais pressé. Il a le même goût, mais, inconvénient, il ne se conserve pas plus de trois jours au frigo.

Passons au pur jus, au rayon frais, en bouteille ou en brique. Déjà, il n'a pas le même goût car il a été flash-pasteurisé, c'est à dire chauffé 20 secondes à 80 degrés pour tuer les bactéries. C'est cela qui change le goût, car la chaleur modifie certains arômes. Elle détruit aussi des enzymes et une partie des vitamines. Il se conserve cependant bien plus longtemps que le précédent.

Toujours dans les frais, ceux qu'on achète au rayon boissons à température ambiante ont été simplement pasteurisés, c'est à dire chauffés plus longtemps à 100°C. La stérilisation est plus poussée, plus de vitamines ont été détruites, mais la conservation est plus facile, plus longue et il coûte moins cher.

Quid du jus à base de concentré ?

Et puis, il y a le jus à base de concentré. On cueille les oranges, par exemple en Espagne, on les presse, on fait du jus, on retire par évaporation 80% de l'eau qu'il contient, on obtient alors du concentré. Ce concentré, on l'amène en France, près des lieux de consommation.

On a divisé le poids par 7 par rapport au pur jus, donc c'est 7 fois moins de carburant pour le transport entre l'Espagne et la France. C'est le jus qui a l'empreinte carbone la plus faible à cause de ce transport au dernier moment. On rajoute alors de l'eau dans la bouteille ou la brique, ce qui reconstitue le jus final et ça part en magasin.

Alors, lequel est le meilleur pour le goût et pour la santé ? Pour le goût, ça se discute, mais pour la santé, vous risquez d'être choqué : ils se valent à peu près tous. Tant que vous n'avez pas de sucre ajouté et même si entre le premier et le dernier, il y a de moins en moins de vitamines (vitamines dont nous ne manquons pas), d'une manière générale, il n'y a pas de grande différence. Tous ces jus se valent, du frais pressé au jus à base de concentré.

Mieux vaut manger directement une orange

La différence est entre manger une orange et boire le jus d'une orange, même frais pressée. Quand vous buvez du jus, le sucre qu'il contient se déverse directement dans l'intestin et de là, il passe très vite dans le sang et d'autant plus vite qu'on ne met en général que quelques secondes à boire un verre de jus d'orange. Résultat de ce shoot de sucre : votre glycémie monte en flèche, sécrétion d'insuline, on fatigue le pancréas et comme le corps n'a pas le temps de déclencher le signal de satiété, on en redemande.



Dans une orange entière, ce sucre est le même, mais il est piégé, complexifié avec les fibres de la pulpe de l'orange. Résultat : on mastique, tout ça arrive dans l'estomac, puis cela passe lentement dans l'intestin, la glycémie monte moins. Comme tout cela a pris du temps, notre organisme va être temporairement rassasié et notre microbiote, lui, travaille à digérer les fibres.



Donc, les jus d'orange qui se valent à peu près tous, c'est bien, c'est bon. Il y a des vitamines, mais c'est à consommer avec modération. Si vous êtes un fan du goût de l'orange, pensez aussi à les manger et pas seulement à les boire.