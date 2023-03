Souris, punaises de lit, cafards... Comment les éradiquer rapidement sans mettre en danger notre santé ?

Malgré leur petite taille, ils représentent un grand fléau. Tout le monde a sa petite histoire à raconter sur des invasions de rongeurs, de punaises ou de cafards. Mais est-ce qu'ils sont potentiellement dangereux pour notre santé ?", demande Flavie Flament à Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe de 60 Millions de consommateurs.

"On connaît bien l'allergie aux acariens, elle est très connue. Mais saviez-vous que dans un cafard, tout est allergène. Donc là encore, la cuticule et les déjections peuvent provoquer des rhinites et de l'urticaire. Les mouches qui se posent un petit peu partout peuvent ramener des bactéries assez désagréables. Et enfin, ce qui est moins connu, ce sont les troubles liés aux punaises. Elles causent des troubles du sommeil, de l'anxiété et même de plus en plus de stress post-traumatique tellement il est compliqué de lutter contre elles", explique Sophie Coisne.

"Les gens qui ont vécu des infestations à répétition, qui n'ont pas réussi à se débarrasser de ces fichus punaises pendant des semaines et des semaines, ils ont du mal à retourner chez eux, ils font des cauchemars. Ils font parfois des dépressions liées à cette infestation et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans certains services de psychiatrie", poursuit-elle dans l'émission Nous Voilà Bien !

70 % des produits anti-nuisibles présenteraient un risque significatif pour notre santé Sophie Coisne

Selon des études, 70 % des produits anti-nuisibles présenteraient en plus un risque significatif pour notre santé. Il est vrai que l'on s'attaque de manière agressive à de toutes petites bestioles. Une éradication qui peut avoir un impact sur nous. "Il faut savoir que nous avons des cellules en commun avec les cafards ou les mouches, même si ils ont l'air très très différents de nous. La naphtaline par exemple, qui est interdit de vente en Europe depuis 2009, et qu'on continue à trouver sur internet, est extrêmement toxique, et probablement cancérogène", explique la rédactrice en chef adjointe de 60 Millions de consommateurs.

"Ces produits restent dans les placards, dans les caves, en déchetterie. Ce sont de véritables poisons. Vous avez un spray contre les cafards qui s'appelle "Cap Choc", qui contient, lui, une molécule qui est en cours d'évaluation. On soupçonne qu'elle serait un perturbateur endocrinien, c'est à dire qu'il agirait sur notre système hormonal. Vous avez des granulés contre des mouches qui s'appellent "mouche claque", qui est potentiellement cancérogène et mutagène", révèle Sophie Coisne dans Nous Voilà Bien !

Il existe pourtant des insecticides qui sont moins toxiques et vont vous permettre de vous exposer le moins possible. "Il existe un gel anti cafard que vous allez appliquer sur le chemin des blattes, à l'aide d'une seringue. Les blattes vont se contaminer entre elles et vous n'allez pas le respirer dans votre pièce foyer. Dans nos essais, ce sont ceux qui sont sortis avec la meilleure note et qui semblent les moins toxiques", cite l'invitée de Flavie Flament.



Des remèdes naturels et efficaces ?

Mais alors, comment résoudre ses problèmes d'invasion de nuisibles sans produit chimique ? Pour Sophie Coisne, les recettes de grand-mère, n'existent pas. En revanche, on peut réussir à combattre les nuisibles sans s'intoxiquer. "La marque Biotop vous met à disposition quand vous avez une infestation de mites alimentaires, des micro-mouches. Au lieu de mettre des produits chimiques dans vos placards à côté des pâtes et de la farine, vous placez des micro mouches. Ce sont les ennemis jurés des mites et donc, elles vont pondre dans leurs œufs. C'est très propre, tout petit vous les mettez dans votre placard et vous laissez la nature faire. C'est typiquement le genre de produit qui est vraiment très intéressant parce que vous n'êtes pas du tout exposé. Ces petites mouches ne sont pas dangereuses pour la santé mais par contre, elles vont détruire votre infestation", ajoute-elle.

Autre menace : l'invasion des guêpes sur les tables d'apéritifs et de pique nique en été. Si la rédactrice en chef préconise l'astuce du café brûlé, qui envoie une petite fumée qui va détourner les guêpes des insecticides, Flavie Flament a aussi révélé son astuce fétiche : enlevez le culot d'une bouteille en verre. Formez une petite rigole et ajoutez-y du sirop sucré. Les guêpes viendront se noyer dans le cul de la bouteille. Vous pouvez suspendre le tout au-dessus de votre terrasse, par exemple.



Comment éviter la prolifération des punaises de lit ?

Sophie Coisne nous met aussi en garde concernant nos déplacements. "Ces infestations sont liées à nos comportements, aux voyages. Plus on voyage chez l'habitant, dans des Airbnb, des choses comme ça, plus il y a un risque de rapporter dans ses bagages des punaises. À New York, il y a une énorme infestation de punaises, qu'on se refile de touristes en touriste".



"Les achats de seconde main sont aussi source de contamination. Y compris tous ses copains et copines qui ramassent de temps en temps un petit trésor sur le trottoir", raconte-elle dans Nous Voilà Bien ! Mais alors comment contrer un tel fléau ? "Quand l'infestation n'est pas très forte, le meilleur moyen de lutter, c'est la lutte mécanique. Ne surtout pas utiliser les insecticides, mais plutôt de prendre son courage à deux mains, et laver tout ce qui est possible à 60 degrés et d'utiliser un appareil à vapeur sèche que vous allez passer partout, et même sur les plantes. Il faut reboucher tous les trous, toutes les fissure, les aspirer, jeter la literie, jeter les meubles potentiellement infestés. Ce sont des astuces que donnent d'ailleurs les professionnels de l'infiltration", conseille Sophie Coisne.



Et quand doit-on faire appel aux professionnels ? C'est quand on se rend compte que nos solutions persos ne suffisent pas ?, demande Flavie Flamant. L'invitée répond : "Quand on commence à être dépassé et lorsque l'infestation commence à être un peu plus importante, évidemment on développe des phobies. Le professionnel, surtout sur les punaises, arrive avec des chiens détecteurs qui permettent de retrouver le foyer de ses fichues bestioles. Ils vont arriver avec des solutions mécaniques assez puissantes. Je parlais de l'appareil à vapeur qui va être très efficace. Ils connaissent les produits, il faut bien vérifier qu'ils ont le certif biocide. C'est un label qui montre, qu'ils savent utiliser les produits".