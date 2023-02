"Ça peut vous arriver" : leur maison s’effondre, Julien Courbet tente de les aider

Ce lundi 13 février, Carole et Thierry sont venus sur le plateau de l'émission Ca peut vous arriver pour parler à nouveau de leur effarante histoire. Touchés par leur situation, Julien Courbet et son équipe ont décidé de lancer une cagnotte en ligne pour aider la famille de Carole et Thierry.

En août 2021, Thierry emménage avec sa famille recomposée (5 enfants) dans sa maison. Il y fait de nombreux travaux pour la rendre agréable. Quelques mois plus tard, le terrain voisin est acheté par un ancien entrepreneur, qui projette d’y construire un immeuble lui-même, après un permis validé en mairie. Le 3 janvier 2022, Thierry entend le premier coup de pioche, et ressent des vibration chez lui. Il décide donc de partager ses inquiétudes à son voisin qui tente de le rassurer, sans grand succès.

Les deux jours suivants, Thierry revient à la charge, mais son voisin n'en tient pas compte. Il creuse ses fondations de 2m50 et commence son terrassement. Le 7 janvier, il coule une dalle en béton pour le sol de sa cave qui ne fait pas partie du permis de construire. Le lendemain, un autre voisin dit à Thierry que le trottoir s’affaisse et qu’il y a des fissures sur la façade. Par mesure de précaution, Thierry fait déplacer un huissier qui constate "un éboulis de terre sous la dalle d’habitation du n°38 avec l’excavation du n°40, des fissures transversales… " à tel point que l’huissier lui dit de contacter les pompiers.

Une soirée cauchemardesque

Le soir même, vers 22h50, le pignon de sa maison s’effondre. La mairie fait sécuriser la rue et mandate un expert auprès du tribunal administratif. La sentence est lourde : la valeur de reconstruction et des frais annexes est d'environ 700.000 euros. Thierry et Carole n'ont pas les moyens de faire reconstruire leur maison, et la mairie projette de racheter le terrain du voisin pour une bouchée de pain.



Les conséquences sont dramatiques pour le couple. Après une mise en péril, Thierry et Carole sont obligés de faire détruire leur maison, ce qui les laisse à la rue avec leurs 5 enfants de 10 à 16 ans. Leurs assurances ne peuvent pas les indemniser, car la garantie « écroulement » n’existe pas. Leur voisin n’avait de son côté aucune assurance pour sa construction, et semble être insolvable. Le couple se retrouve même à devoir payer des frais de déblaiement évalués à 41.820 euros.

Voici le lien pour la cagnotte de Thierry et Carole si vous souhaitez les aider : https://www.leetchi.com/c/effondrement-pecquencourt

