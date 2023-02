Il commande un smartphone et reçoit un sextoy : sa mère raconte sa mésaventure chez Julien Courbet

LE CAS DU JOUR - Elle commande à son fils un smartphone et reçoit un sextoy !

En décembre 2022, le fils d’Élisabeth, âgé de 19 ans, dépense ses économies pour acheter un nouveau téléphone portable sur un célèbre site de commerce en ligne américain. Confiant, il n'ouvre pas le colis devant le livreur à sa réception.

"Là, il est rentré dans une fureur noire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone" raconte Élisabeth. Son fils découvre en effet un vibromasseur dans le colis ! Ne sachant que faire de cet article, il cherche à le faire renvoyer. "Ils lui disent d'envoyer un mail avec les photos de l'article que vous avez reçu, ce qu'il fait" raconte sa mère. Une fois l'étiquette de retour reçue, le colis a été renvoyé par le jeune homme, début janvier.

C'est ici que la mésaventure de son fils a mené Élisabeth à participer à Ça peut vous arriver : depuis le 3 janvier, le transporteur affirme avoir retourné le colis. Le site de commerce en ligne, lui, affirme ne pas l'avoir reçu.

"On a renvoyé des mails, et à chaque fois c'est le même retour de mail que l'on nous fait" s'agace Élisabeth. La situation est bloquée depuis, et Élisabeth a donc fait appel à Julien Courbet pour résoudre ce problème.

