Arnaque aux faux cadeaux : attention aux numéros surtaxés

Elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus difficiles à déceler : les arnaques aux faux cadeaux. Charlotte Méritan s'est laissée volontairement berner par l'une d'entre elles pour montrer à quel point cette escroquerie est bien faite.



Cela débute par un appel d'une radio fictive disant s'appeler Best FM. La standardiste promet à notre journaliste des cadeaux d'une valeur de 600 euros, mais pour gagner, elle doit rappeler un autre numéro qui est surtaxé à 80 centimes par minute. La justification donnée par la radio frauduleuse ? Le surcoût de l'appel garantit la sécurité de l'auditeur "afin de prévenir de tout type d'arnaque".

Charlotte Méritan appelle donc ce deuxième numéro, la personne au bout du fil lui demande de choisir parmi une liste de cadeaux divers et variés tels que de l'électroménager, des parfums, de l'informatique, puis de sélectionner un modèle, une couleur... Le but étant de maintenir notre journaliste au téléphone le plus longtemps possible.

Le bout du tunnel semble inatteignable, Charlotte Méritan décide alors de raccrocher, mais cerise sur le gâteau, la standardiste lui promet 1.500 euros si elle accepte de participer à un dernier jeu. L'appel aura donc duré 30 minutes, pour la somme de 24 euros !

