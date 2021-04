"Ça peut vous arriver" : Julien Courbet piégé en direct par Mathieu Madénian

publié le 01/04/2021 à 16:18

Pour fêter comme il se doit le traditionnel "poisson d'avril", l'équipe de Ça peut vous arriver a décidé de piéger Julien Courbet en pleine émission. En tentant de résoudre le cas d'Emeric, pour qui la commande de bouteilles de vin ne s'était pas bien passée, l'animateur s'est retrouvé en ligne avec un célèbre humoriste…

L'affaire avait tout d'un véritable dossier. En novembre dernier, au moment du second confinement, Emeric commande pour 140 bouteilles de vin rouge sur le site d’Internet d’un viticulteur dans les Pyrénées-Orientales. C’est une commande groupée qu'il fait avec des amis pour un montant total de 3.542 euros.

Au début du mois de décembre, il reçoit sa commande, mais au moment de la répartition avec ses amis, il s'aperçoit que sur les 140 bouteilles reçues, une partie de la commande n’est pas la bonne. Il a 76 bouteilles qui sont bien conformes, mais 60 autres sont des bouteilles étiquetées d’une autre appellation.

Et c’est un vin qui n’a ni le même goût, ni la même qualité et qui ne correspond pas du tout à sa commande. Julien Courbet s'empare alors du dossier, sans se douter que toute cette affaire n'est en réalité qu'une énorme mascarade…

L'animateur appelle alors, en direct, Didier, le supposé viticulteur qui aurait vendu les bouteilles. En réalité, à l'autre bout du fil, c'est Mathieu Madénian, célèbre humoriste, qui décroche, se faisant passer pour le professionnel. "Attends deux minutes, je ne comprends rien", coupe rapidement le soi-disant Didier.

La séquence se poursuit normalement. Emeric, de mèche avec l'équipe de l'émission, explique : "j'ai 140 bouteilles que j'ai commandées, mais la moitié, ce n'est pas le bon vin". Le faux professionnel répond alors sur un ton très sérieux : "il n'y a pas à mettre en doute l'image de mon entreprise, on fournit toute la région".

Mathieu Madénian, parfaitement dans son rôle, poursuit : "écoutes moi, vous ne savez pas ce que c'est que de travailler, vous êtes à Paris, vous, laissez-moi tranquille. Moi, je suis sur le terrain, dans mes vignes. Donc oui, il arrive que des bouteilles soient vides."

Julien Courbet, plutôt surpris, demande au rédacteur en chef de l'émission, Alain Azhar, si on ne serait pas entrain de lui faire un "vieux premier avril". Ce dernier répond très posément : "Non, j'ai trop de travail, je suis sérieux, il n'y a pas du tout de poisson d'avril et ce Monsieur a l'air sincère."

Julien Courbet reprend immédiatement son sérieux : "Monsieur, il (Emeric) vous a écrit pour dire que ces bouteilles n'étaient pas les bonnes, vous ne lui avez pas répondu apparemment." "Écoutez, je n'ai rien reçu", poursuit le soi-disant Didier, en rajoutant "ce qui est vrai, c'est qu'on a commercialisé des mêmes bouteilles à des prix différents. Des bouteilles à 3 euros qui sont exactement les mêmes que des bouteilles à 25 euros, mais ça c'est normal."



Julien Courbet rigole et se rend alors compte de la supercherie. Mathieu Madénian éclate de rire, révélant par la même occasion sa véritable identité. "Au début j'y ai cru, et rapidement je me suis dit c'est pas possible", réagit l'animateur de Ça peut vous arriver.