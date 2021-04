Achat en ligne : sa livraison est annulée mais elle n'est pas remboursée

publié le 01/04/2021 à 12:31

Début décembre 2020, la fille de Chantal lui apprend qu’elle attend un bébé pour juin prochain. Pour Chantal, c’est une immense nouvelle. Elle sera grand-mère pour la première fois. Mais, l’arrivée d’un bébé s’anticipe. Et elle décide de ne pas perdre une seconde. Avec sa fille, elle se met en recherche de tous les équipements nécessaires.

Elle décide notamment de commander une poussette sur un site Internet spécialisé aux prix particulièrement compétitifs. Le 24 janvier, elle règle sans hésiter 601 euros par virement. Sauf qu’étrangement, pendant 8 jours, elle n'a plus la moindre nouvelle. Inquiète, elle relance ce revendeur. Le service client la rassure tout de suite en lui écrivant que la livraison sera effective la semaine suivante. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Et quand elle relance, on lui évoque des problèmes de stock dus à la situation sanitaire ou au mauvais temps.

On lui évoque même un possible envoi en pièces détachées en trois fois. Le 3 mars, Chantal en a assez. Elle envoie un mail pour annuler la commande. Sa demande est bien prise en compte. Le 15 mars, on lui annonce d’ailleurs un remboursement sous 48 heures. Seulement, là-encore, elle ne voit rien venir. Et, désormais, on ne lui répond plus. Chantal a absolument besoin de récupérer les 601 euros pour commander une autre poussette.

