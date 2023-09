ÉDITO - "La laïcité, c'est à géométrie variable pour certains à gauche", tacle Alba Ventura

C’est la dernière polémique en vogue : Emmanuel Macron assistera à la messe célébrée par le pape François, le 23 septembre prochain à Marseille. Ça ne fait pas que des heureux, mais le chef de l'État a parfaitement le droit d'assister à cette messe, et ce, pour plusieurs raisons.

D’abord, ce n’est pas tous les quatre matins que le Pape vient en France. Je rappelle que François est un chef d’État avec lequel le Président aura des entretiens. Par ailleurs, Emmanuel Macron a reçu le titre de chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran. C’est une tradition. Ensuite, Emmanuel Macron "assiste" à cette messe. Comme il a déjà assisté à plusieurs messes, notamment pour les obsèques de Johnny Hallyday ou de Jacques Chirac. Il "assiste", il ne va pas communier. Je me souviens que Nicolas Sarkozy avait fait le signe de croix.

Par ailleurs, la quasi-totalité de nos présidents a assisté à des cérémonies religieuses, dans des églises, des basiliques, des cathédrales... Le seul qui est resté à distance, c'est François Hollande, sauf pour l’hommage au Père Hamel. La dernière raison, c’est que nous vivons dans un pays, sur un continent européen dont les racines sont chrétiennes. Pourquoi faudrait-il avoir à rougir de ça ?

À gauche, on défend l’abaya, mais on critique la participation à la messe du Pape. Alba Ventura

J’entends les Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et consorts rappeler que nous sommes dans un État laïc et qu’un président de la République n’a pas à manifester sa préférence pour une religion. C’est étrange, mais lorsque eux-mêmes manifestent leur préférence, personne ne dit rien. Je me souviens du maire de Lyon, Grégory Doucet, écolo Nupes participant volontiers à la rupture du jeune musulman, mais refusant de se rendre à la cérémonie des échevins en la basilique de Fourvière, (une tradition depuis le XVIIIe siècle où le maire rend visite à l’archevêque).

Au nom de quoi a-t-il refusé ? De la laïcité. C’est à géométrie variable la laïcité pour certains à gauche. On défend l’abaya et on critique la participation à la messe du Pape. Encore une fois, quand on monte au cocotier, il faut avoir les fesses propres.