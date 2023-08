Paris : Anne Hidalgo classée parmi les urbanistes les plus influents au monde

La politique d'Anne Hidalgo à Paris fait des émules. La maire de la capitale française a été classée quatrième parmi les urbanistes contemporains les plus influents au monde, selon le classement du site internet américain Planetizen, publié mercredi 2 août. Anne Hidalgo est même la première femme de ce classement, réalisé à partir des votes des lecteurs.



Planetizen, spécialisé dans l'urbanisme et l'écologie, a voulu distinguer celles et ceux qui "ont un impact sur la planification et les villes aujourd'hui." Le site internet estime que la maire de Paris "a dépensé un capital politique important pour déprioriser l'automobile comme mode de transport de choix dans le centre-ville". Des mesures qui ont permis "de vastes améliorations sur la sécurité routière et la pollution de l'air, en plus des émissions de gaz à effet de serre."

Anne Hidalgo s'est dite "heureuse de figurer dans ce prestigieux classement", dans un message publié sur le réseau social X, ex-Twitter. "Une grande fierté pour Paris, un encouragement à poursuivre les transformations écologiques, sociales et démocratiques", a-t-elle également déclaré.

Anne Hidalgo arrive quatrième de ce classement derrière l'architecte danois Jan Gehl (1er), l'architecte américaine Andrés Duany (2e) et le professeur de l'université de Californie Donald Shoup (3e). Carlos Moreno, un proche de la maire de Paris, pointe lui à la 10e place. Ce professeur colombien d'urbanisme et chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne, à Paris, est connu pour sa théorie de "la ville du quart d'heure". Cette vision de l'urbanisme préconise de mettre tous les besoins essentiels à disposition des habitants, dans un rayon de quinze minutes à pied ou à vélo. Cette idée de "ville du quart d'heure" avait été reprise en 2020 par Anne Hidalgo.

