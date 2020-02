Violences sexuelles dans le sport : "La parole se libère" se réjouit Stéphanie Frappart

publié le 07/02/2020 à 08:40

Le monde du sport est actuellement secoué par plusieurs révélations de violences sexuelles et le football n'échappe pas à ce scandale. Le président du SCO d'Angers, Saïd Chabane, a été mis en examen ce mercredi 5 février pour des "violences sexuelles aggravées". Selon Stéphanie Frappart, récemment élue meilleure arbitre de football du monde, "c'est bien que les paroles se libèrent et que les victimes parlent".

L'arbitre estime que dans le football "on est tous contre ces violences" et souhaite "que les victimes s'expriment et puissent être accompagnées". Celle qui a notamment officié lors de la finale de la Coupe du monde féminine se réjouit que "la parole se libère" dans tous les sports et que les victimes puissent désormais s'exprimer.

Elle rappelle que les violences sexuelles dans le monde sportif sont des "sujets plutôt tabous". Les remarques sexistes dont elle a pu faire l'objet "proviennent davantage des spectateurs que des joueurs ou des clubs". Enfin, Stéphanie Frappart est également revenue sur l'arbitrage vidéo qui fait souvent débat en France et soutient que "c'est une aide importante" en soulignant que "l'arbitrage humain reste au cœur des décisions".