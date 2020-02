publié le 06/02/2020 à 08:17

Invitée de RTL, ce jeudi 6 février, Roxana Maracineanu a réagi aux attaques du patron du patinage français Didier Gailhaguet, accusé d'avoir couvert les agissements de l'ancien entraîneur Gilles Beyer, accusé de viols par plusieurs patineuses.

"Le plus important, ce n'est pas ce que pense monsieur Gailhaguet de madame Maracineanu, ni ce que madame Maracineanu pense de monsieur Gailhaguet (...) Aujourd'hui, en tant que ministre c'est mon rôle de veiller à la sécurité morale des pratiquants et je pense que lui en tant que président de fédération c'est aussi son rôle", a assuré sur RTL la ministre des Sports.

Si elle salue les nombreux témoignages qui "remontent" ces derniers jours "concernant Gilles Beyer", Roxana Maracineanu dit être à l'écoute de ceux qui pourraient encore arriver. "On a ouvert une cellule d'écoute au ministère des Sports", a-t-elle indiqué. Il est également possible que "ceux qui ont subi des choses comme cela dans leur vie, que ce soit maintenant ou avant" témoignent à l'adresse suivante : signal-sports@sports.gouv.fr.

"Je lance un appel parce qu'à partir du moment où on a une plainte, où on a un témoignage, on peut agir", a-t-elle martelé.