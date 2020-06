publié le 15/06/2020 à 00:35

Acrobate94 est son nom de youtubeur. Le jeune homme de 28 ans, connu pour ses acrobaties et figures à motocross a décidé d'escalader un immeuble donnant sur la place de la République samedi 13 juin lors de la manifestation contre le racisme et les violences policières. Son but : décrocher la bannière raciste déployée sur le toit par le groupe d'extrême droite Génération Identitaire.

Interrogé par Le Parisien, Acrobate94 revient sur son geste. "Ils sont là haut, ils s'expriment et on peut rien faire. Moi je me suis dit, je vais être l'homme de la situation. Je vais profiter de 'mes talents' pour décrocher ça et montrer qu'encore une fois on est soudés," raconte le jeune homme.

La banderole sur laquelle était écrit "Justice pour les victimes de racisme antiblanc" est venue provoquer les manifestants qui ont crié leur colère. "Tout se passait bien et là il y avait la banderole raciste," déclare-t-il. "Je me suis dit qu'il fallait l'enlever. J'ai vu une gouttière et je suis monté jusqu'au toit," situé cinq étages au dessus.

Acrobate94 monte sur un toit pour enlever une banderole et là on voit cette foule 😳#JusticePourAdama pic.twitter.com/AsxYlHPlfA — Resko🦁 (@resko_94) June 13, 2020

Une fois en haut, Acrobate94 s'est empressé d'enlever la banderole malgré la présence des membres de Génération Identitaire, toujours sur le toit. "Ils étaient une dizaine mais ils ont pas réagi," explique le youtubeur.

Une action qui n'a pas manquée d'être remarquée par la dizaine de milliers de manifestants rassemblés sur la place. Si certains ont filmé l’ascension d'Acrobate94, ce dernier a lui-même filmé la scène vu du toit qu'il a diffusé sur son compte Snapchat. "Grosse adrénaline, il y a tout le monde qui criait 'merci, merci'," raconte Acrobate94, qui s'en sort avec quelques égratignures. Le youtubeur ne manque pas de préciser qu'il s'entraîne depuis plusieurs années et défend à quiconque de reproduire ce geste.