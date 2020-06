publié le 10/06/2020 à 23:58

Le message a été posté sur Facebook ce mercredi 10 juin. Le collectif "La vérité pour Adama" a annoncé son intention de porter plainte contre plusieurs personnalités "suite aux propos intolérables de ces derniers jours sur la famille Traoré".

Le collectif explique d'abord souhaiter porter plainte contre le conseil régional RN (Rassemblement National) Julien Odoul pour "injures", "incitation à la haine et à la violence à l'encontre de personnes en raison de leur origine" et "diffamation". Selon le message posté sur Facebook, il a qualifié "la famille Traoré de gang et de famille de délinquants et qui justifie la mort d'Adama en disant qu'il était une racaille".

Le collectif dit également souhaité porter plainte contre la présidente du RN Marine Le Pen pour diffamation après qu'elle a "qualifié" la famille Traoré de gang et qui dit que nous sommes tous des délinquants graves".

Deux autres plaintes devraient être déposées contre Jean-Jacques Bourdin (BFMTV) et Nicolas Poincaré (RMC) pour "diffamation à l'encontre d'Adama Traoré à qui ils ont attribué des faits de viol pour lesquels il n'a pourtant jamais été poursuivi et pour diffamation à l'encontre d'Assa Traoré qu'ils accusent d'avoir exercé des pressions contre une victime pour qu'elle retire sa plainte".