publié le 25/11/2018 à 07:30

Ce dimanche 25 novembre marque la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle intervient au lendemain d'une grande marche initiée par le mouvement "Nous Toutes" à travers la France, pays où le fléau des violences sexistes et sexuelles tue chaque année une centaine de femmes. 123 ont été tuées par leur (ex-)partenaire au cours de l'année 2016, selon des chiffres révélés par le ministère de l'Intérieur au début du mois de septembre 2017.



Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, avait annoncé au micro de RTL en octobre dernier que ce chiffre ne baisserait pas pour l'année 2017. "Quelle que soit la politique publique menée, de droite ou de gauche, avec beaucoup d'argent ou peu d'argent, le chiffre reste le même. C'est une régularité glaçante", avait-elle affirmé.



Quelques jours après cette prise de parole, Bercy a annoncé avoir débloqué près de 900.000 euros afin de "développer ou renforcer les actions" de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 25 novembre, une date symbolique

Si le gros coup de projecteur contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes a lieu tous les 25 novembre, cela n'est pas dû au hasard du calendrier. Cette date renvoie à l'histoire des sœurs Mirabal : Patria, Minerva et María Teresa, trois sœurs qui ont combattu la dictature du président Rafael Trujillo en République dominicaine.

Les sœurs Mirabal se faisaient appeler "Mariposas", "papillons" en espagnol. "Tout commence quand le dictateur tente d'approcher l'aînée, Minerva, qui le repousse invariablement", raconte Le Huffington Post.

Le billet de 200 pesos représente les soeurs Mirabal en un visage Crédit : iStock / Getty Images Plus

Emprisonnées, battues et violées

Étudiante en droit à l'université, Minerva se révolte peu à peu contre cette dictature et se rapproche des communistes. "Résultat, face aux refus de la jeune femme, son père est emprisonné et torturé. Minerva suivra le même chemin", poursuit le site. Tout au long de leurs vies, ces trois femmes n'auront eu de cesse de lutter pour les droits de la femme.



"Mariées à des opposants, Minerva et María Teresa furent à plusieurs reprises emprisonnées, battues et violées. En mai 1960, elles sont condamnées à trois ans de prison pour atteinte à la sécurité de l’État mais sont libérées trois mois plus tard par une grâce présidentielle", raconte Libération.



Le 25 novembre, elles rendent visite à leurs époux retenus en prisons et seront arrêtées sur une route de campagne. Elles seront alors massacrées à la machette. Leur meurtre aurait été commandité par le dictateur et exécuté par des militaires. Depuis, les trois sœurs sont devenues des symboles dans leur pays. Comme le souligne le Huff Post, le billet de 200 pesos porte leur visage, symbole de leur combat et de la richesse d'exister qu'elle ont apporté aux femmes de leur pays.