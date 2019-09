Le 3919 est le numéro d'appel d'urgence destiné aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs proches.

publié le 06/09/2019 à 12:03

C'est en référence à ce numéro que le Grenelle des violences conjugales s'est ouvert mardi 3 septembre 2019. Le 3919, ligne téléphonique destinée à conseiller et assister les femmes victimes de violences et leurs proches, a enregistré une forte hausse du nombre d'appels depuis le lancement du Grenelle.

Selon des informations de BFM TV, les écoutantes du numéro reçoivent en moyenne 200 à 250 appels par semaine. Mais ces derniers jours, les communications ont augmenté de manière exponentielle selon l'association Solidarité Femmes qui administre la ligne téléphonique. Ainsi, lundi, veille du Grenelle, ce sont 638 appels qui ont été enregistrés puis 1.661 mardi, et 1.134 mercredi, soit... déjà plus de dix fois plus que d'habitude !

Baptisé "Violences Femmes Info", ce numéro est disponible 7 jours sur 7 aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h à 22h, et les samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h. Avant l'ouverture du Grenelle, Marlène Schiappa déplorait que cette ligne ne soit pas assez connue et par conséquent, assez sollicitée.

Pour pallier ce problème, le Secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a lancé une campagne de communication, une vidéo mettant en scène plusieurs célébrités, des hashtags #Reagir3919 et un compte Twitter @arretonsles pour relayer le numéro.