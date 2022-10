VIDÉO - "Zone Interdite" : Tout plaquer pour ouvrir son commerce : ils osent l'aventure

En 2021, près d’un million d’entreprises ont été créées dans le pays, un record absolu. Et pour de nombreux Français, le rêve est d'ouvrir un commerce. Pendant plus d’un an, les équipes ont suivi quatre aventures d’entrepreneurs qui ont tout plaqué pour se relancer. Ils attendent tous beaucoup de ce changement de vie, même si cela ressemble à un saut dans le vide.

À Saint-Briac-sur-Mer, en Ille-et-Vilaine, Julie et Armel, employée de mairie et technicien dans l’industrie, sont à la recherche d’un nouvel équilibre familial. À 42 ans, ils quittent leur job pour devenir épiciers ambulants. Leur idée : faire les marchés avec un camion dédié à la vente en vrac. Mais ils n’ont jamais travaillé en couple, et l’achat du camion a absorbé toutes leurs économies.

Des grands-parents aux petits-enfants, tous sont stressés par cette nouvelle aventure. Un des grands-pères indique : "C'est une vie pas simple qu'ils choisissent car ils ont les enfants à s'occuper, c'est très prenant. C'est un investissement, ils sont condamnés à réussir."

Zone Interdite est diffusée ce dimanche 2 octobre, dès 21h10 sur M6. Une émission à retrouver en replay sur 6play.fr

