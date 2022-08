VIDÉO - "Zone Interdite" : les confidences des proches de Diana sur ses complexes physiques

Diana reste l'une des figures les plus fascinantes de la famille royale britannique. Afin de lever le voile sur les mystères de sa vie, l'émission Zone Interdite a consacré une longue enquête consacrée à la princesse disparue. Diffusée sur M6 ce 23 août 2022 l'émission raconte comment Lady di est, par exemple, devenue une taupe pour la presse people. Une façon pour la princesse de retrouver un peu le contrôle sur ce que l'on disait sur elle et de régler quelques comptes avec des membres de la Firme.

Le reportage s'intéresse aussi à une interview méconnue de la princesse. Six heures d'entretien exclusif conservées dans six petites cassettes audio, au chaud dans un coffre-fort de l'éditeur de Lady Di. Pour la première fois à la télévision française, le contenu de cet entretien a été révélé grâce à une reconstitution.

Zone Interdite a surtout rencontré des proches et des collaborateurs de Diana Spencer pour enrichir ce portrait. Parmi eux, sa professeure de danse et de gymnastique, Carolan Brown. Plus qu'une coach, cette reine du fitness à Londres va devenir une proche amie de la princesse. "C'était une élève fantastique, elle savait se donner à fond", confie-t-elle face aux caméras. "Grâce à des exercices et des discussions, j'ai pu révéler la confiance en elle qui était bien enfouie. Quand je l'ai rencontré, elle était un peu gauche, ses vêtements étaient démodés, trop amples et elle était extrêmement timide, elle penchait toujours sa tête sur le côté."

"C'était une femme naturellement belle. Je la voyais à 7 heures du matin, sans maquillage, juste tombée du lit, rappelle la coach. "elle ne s'est jamais trouvée jolie, elle se critiquait toujours, renchérit un journaliste. Elle savait qu'elle était photogénique, mais trouvait toujours son nez trop gros, ses hanches trop larges..."



