VIDÉO - "Zone Interdite" : comment Lady Di est devenue la taupe d'un tabloïd pour se venger

La princesse Diana n'a pas toujours été en bon terme avec le reste de la famille royale britannique. Seule contre la Firme, la princesse de Galles a utilisé les médias pour rendre à la belle-famille la monnaie de sa pièce. Et puisque l'on n'est jamais aussi bien servie que par soi-même, Lady Di est devenue une informatrice privilégiée de certains journalistes.

C'est ce rôle de taupe, plutôt méconnue, qu'évoque le nouvel épisode de Zone Interdite qui sera diffusé ce mardi 23 août 2022 et baptisé Diana Confidentiel. L'un des journalistes qui étaient particulièrement bien informés par la princesse était Richard Kay, journaliste au Daily Mail et auteur de Diana The Untold Story. "Diana était considérée comme une figure un peu rebelle. Un jour, l'une de ses amies m'a dit : c'était intéressant ton article sur Diana, peux-tu venir chez moi ce soir, j'ai quelqu'un à te présenter. J'y suis allé et là, j'ai rencontré Diana", raconte le journaliste.

"Elle avait un charme fou, elle était très séduisante, elle n'arrêtait pas de flirter avec les hommes. Je ne dis pas que j'étais indifférent mais je peux vous dire que notre relation est restée sur un plan vraiment professionnel", continue-t-il.

Diana a utilisé son charme dévastateur et très naturel pour organiser sa riposte contre la famille royale et Charles, en particulier. "Elle savait que la famille royale ne serait pas du tout contente de savoir qu'elle me fréquentait, dit-il. J'étais l'ennemi, un journaliste de tabloïd. On s'est caché pour que ça reste secret le plus longtemps possible. On allait au cinéma, faire des balades, aller au bord de la mer... On se donnait rendez-vous dans des lieux curieux : dans des églises, des ruelles... Elle me faisait passer des tuyaux sur d'autres membres de la famille royale. Elle me racontait les liaisons des uns et des autres..."

