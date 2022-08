Zone interdite : découvrez le travail de la police de l'environnement

Les vacanciers dans le golfe du Morbihan les ont peut être aperçu sur leur bateau noir. La brigade de la police de l'environnement veille à préserver la nature de certains effets néfastes de l'activité humaine.

Certaines îles sont par exemple interdites au public, de manière à laisser les oiseaux s'y poser et s'y reproduire et prendre soin de leurs petits . Alors lorsque des touristes se promènent sur celles-ci, les policiers n'hésitent pas à accoster et à venir les chercher en personne, afin de les ramener chez eux.

Ces forces de l'ordre d'un genre un peu spécial dépendent du ministère de l'agriculture. Pourtant, leur travail consiste également à veiller au respect du code maritime. Ainsi, les bateaux qui dépassent la limite de vitesse autorisée sont pris en chasse puis verbalisés.

