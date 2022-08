VIDÉO - "Zone Interdite" : les révélations de 6 cassettes enregistrées par Diana

Diana Spencer était une femme de mystères et de secrets. L'émission Zone Interdite consacrée à Diana diffusée sur M6 ce 23 août 2022 propose de lever le voile sur une interview très particulière.

Diana a livré un entretien exclusif qui tient sur six cassettes audio précieusement conservées dans un coffre-fort. Pour la première fois, son contenu est dévoilé à la télévision française. En tout, six heures d'enregistrement que l'éditeur de Lady Di, Michael O'Mara, a copié et fait retranscrire.

Zone Interdite a retranscrit les meilleurs passages de cet entretien intime grâce à une actrice afin de retrouver, mot pour mot, l'esprit de Diana Spencer pendant cette période très riche "sans rien enjoliver, ni rien censurer". "Écouter ces cassettes, c'était comme entrer dans un univers parallèle, tout ce que je croyais savoir sur Diana s'effondrait, raconte un intervenant du reportage. C'est un virage à 180°, par rapport à ce qu'on savait sur elle. C'est noir, au lieu d'être blanc".



