Maël AGOSTINI et Hélène CAMI.

Crédit Image : M6 | Crédit Média : Maël AGOSTINI et Hélène CAMI. | Date : 17/08/2019

publié le 17/08/2019 à 15:27

À quelques mètres d'une base nautique, faire ses premières brassées... dans un camion. Un projet original qui pourrait se développer dans tout le pays. Vestiaire, douche, bassin : tout ressemble à une piscine classique à la différence que celle-ci est mobile. Objectif : la déplacer de ville en ville pour familiariser les enfants avec l'eau et éviter les noyades.

À six ans, Mehdi a peur de l'eau lorsqu'il n'a plus pied. Pas de problème puisque le bassin, créé par Jean-François Buisson est modulable, jusqu'à 1,20 mètre. "L'objectif est que l'enfant prenne confiance par lui-même. L'enfant peut toucher le plancher du bassin, ressent la flottaison de lui-même et sans difficulté", explique l'inventeur de cette classe aquatique mobile.

Parce que les infrastructures font parfois défaut, notamment en milieu rural, les enfants ne sont pas toujours familiarisés avec la nage. "En quelques séances, l'enfant prend goût à la piscine. Le but, c'est qu'il n'ait pas peur et qu'il connaisse les gestes minimaux en cas d'accident", poursuit Jean-François Buisson.



La piscine a tout de même un coût pour les collectivités : 800.000 euros, mais ne concerne pas que les enfants, puisqu'un tiers des Français ne sait pas nager.