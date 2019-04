publié le 21/04/2019 à 07:01

Un petit garçon de 3 ans, tombé à l'eau, a été sauvé par le chien de la famille jeudi 18 avril, rapportent l'Est républicain et Sud Ouest. La belle histoire a été racontée par les gendarmes de la Haute-Saône sur Facebook.



Ce jour-là il est environ 15 heures, quand l'enfant, Matthew, profite de quelques secondes d’inattention de ses parents et chute dans l'Ognon à Melisey. Heureusement, la famille est venue avec son chien Max, 3 ans également, qui n'hésite pas et se jette immédiatement à l'eau pour rejoindre le petit. Ce dernier évite la noyade en s'accrochant au collier de son chien. Les parents de Matthew peuvent ensuite le sortir de l'eau.

Hors de danger, l'enfant a été conduit à l’hôpital pour effectuer des examens et éviter tout risque d’hypothermie, précise l'Est républicain.

Félicité par les gendarmes, Max est un Border Collie croisé Bouvier Bernois, une race reconnu pour son instinct de sauveteur.