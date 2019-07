publié le 28/07/2019 à 07:11

Quand les chaleurs dépassent les 30 ou 35 degrés en été, et qu'on a la chance d'avoir une piscine, rien de tel pour se rafraîchir quand le jour baisse qu'une baignade en famille. Mieux encore, on invite la famille, des amis, des proches et on se retrouve avec plusieurs adultes et plusieurs enfants autour de la piscine. C'est alors une vigilance de tous les instants.

Tous les enfants à proximité qui ne savent pas ou savent à peine nager doivent être équipés de brassards ou d'un maillot flotteur, respectant bien sûr les normes de sécurité.

Ensuite, la règle quand on est plusieurs est qu'un adulte responsable de la surveillance soit nommé, qui en nomme un autre lorsqu'il quitte le bord du bassin. L'objectif est d'éviter la tentation du "de toute façon, un autre surveille" qui correspond en fait à une situation où personne ne surveille.

Pour ce responsable, on garde le téléphone à proximité mais rangé, car quand on regarde son téléphone, on ne surveille pas la piscine. Il est bien aussi d'avoir à proximité une bouée à jeter au cas où et une perche.

Entrer et sortir en sécurité

Quel que soit l'âge, quand on a eu très chaud, on se mouille progressivement avant d'entrer dans l'eau pour éviter l'hydrocution.

Les bébés aussi ont le droit de faire trempette entre les mains de leurs parents. Mais à la sortie, rincez-le tout de suite en lui faisant prendre une petite douche. Les produits chimiques de l'eau peuvent irriter la peau fragile des bébés.

Système de protection

La loi impose aux propriétaires de piscine d'installer un système de protection. Il peut s'agir de barrières de sécurité, d'un alarme, d'une couverture de piscine ou d'un abri piscine. Un système de sécurité à remettre ou réactiver sans attendre une fois tout le monde sorti de la piscine.



Pour les piscines hors-sol, retirer l'échelle est la meilleure des protections, qui empêche les petits de grimper. Dans toutes les piscines, un bon moyen de supprimer la tentation des enfants de retourner se baigner seuls est aussi d'enlever tous les jeux et jouets de l'eau.