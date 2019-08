publié le 17/08/2019 à 11:16

Une anomalie qui peut entraîner un risque de noyade. L'enseigne d'articles de sport rappelle les bouées avec siège pour bébé de marque "Nabaiji" qui auraient été achetées entre le 1er février et le 14 juillet inclus sur demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

En cause, la jonction entre la bouée et le siège qui peut se défaire et mettre en danger les enfants qui les utilisent. Decathlon tempère toutefois : "Ce phénomène, très aléatoire, ne se produit seulement que dans de très rares cas, cependant nous ne souhaitons prendre aucun risque concernant la sécurité de nos utilisateurs et nous rappelons par conséquent tous nos produits".

Les articles défectueux portent le code modèle 8545640 et le code article 2686093.

Ainsi, si vous avez acheté une de ces bouées, vous êtes invité à retourner dans le magasin le plus proche afin d'être remboursé. Vous pouvez contacter le service de relation client au 08 05 56 05 60 du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures.