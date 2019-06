publié le 12/06/2019 à 12:22

Si vous n'avez pas vu le 20h de France 2 dimanche 9 juin, lisez ce matin Le Républicain lorrain, qui relate la formidable histoire de de Jeannine. À 92 ans, elle a pu revoir son amour de jeunesse, un GI américain, âgé aujourd'hui de 98 ans.



La guerre les a fait se rencontrer en 1944 mais elle les a aussi séparé. Cela faisait 75 ans qu'ils ne s'étaient pas revus, ni même parlé au téléphone. Les retrouvailles ont eu lieu le 8 juin dernier, dans la maison de retraite où vit désormais Jeannine. Un moment extrêmement fort où on les a vu s’enlacer comme au premier jour. Ils se sont également confiés qu'ils ne s'étaient jamais oubliés et que malgré les mariages et les naissances, ils avaient toujours continuer de penser à l'autre.

Les images en ont ému plus d'un et suscité de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Quatre jours plus tard, encore bouleversée Jeannine s’étonne de ne pas avoir pleuré elle même. Cela fait des années et des années qu’elle attendait ce moment. Pourtant, elle n'est pas certaine de vouloir répondre à l'invitation de K.T Robbins, à savoir le rejoindre aux États-Unis. "Ma vie est ici", a-t-elle lâché, doucement.

> En larmes, ils se retrouvent 75 ans apre`s avoir e´te´ se´pare´s a` cause de la guerre