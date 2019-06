Tabac : la consommation recule au collège et au lycée

publié le 12/06/2019 à 02:40

Les jeunes semblent moins accros aux "taffes" que les générations précédentes. C'est en tout cas l'enseignement de l'étude EnCLASS, menée chez les collégiens et lycéens. Ces derniers fument moins que leurs aînés au même âge.



Si deux collégiens sur dix prétendent avoir déjà testé la cigarette, c'était trois sur dix il y a quatre ans. Même chose chez les lycéens où le tabagisme quotidien diminue. Seuls 17,5% des élèves de lycée allument une cigarette chaque jour, soit presque 6 points de moins sur cette même période.

Des chiffres qui semblent donc attester de l'efficacité des politiques publiques avec une lutte active contre le tabagisme depuis une dizaine d'années. "On a une interdiction d'accès au produit, l'interdiction de fumer dans les lycées, une augmentation régulière des prix et le paquet neutre standardisé qui change l'image que l'on a du tabac", détaille Julien Morel D'arleux, le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanie, au micro de RTL.



L'alcool, une consommation préoccupante

En revanche, la consommation d'alcool des adolescent reste très préoccupante, selon cette même enquête réalisée en 2018. Cette consommation stagne à des niveaux assez élevés alors que près de la moitié des jeunes qui rentrent aujourd'hui en sixième ont déjà consommé de l'alcool.



En terminal, les chiffres augmentent considérablement alors qu'un élève sur quatre avoue avoir une consommation d'alcool très régulière, c'est-à-dire plus de dix fois par mois.